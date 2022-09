Turismo sostenibile, si alza il sipario su convegni, stand e aperitivi: il clou sarà un concerto

ANCONA- Il concerto di Stefano Saletti - Banda Ikona, in programma alle 20,30 in piazza del Papa venerdì 16 settembre riunirà, come promesso, le esperienze della festa del Mare e del festival Adriatico Mediterraneo. «Ci tenevamo – spiega l'assessore al Porto Ida Simonella – a ricollegare idealmente le energie dei due eventi che tradizionalmente chiudono l'estate anconetana e che domenica 4 settembre hanno regalato alla città spettacoli ed eventi in molti luoghi simbolo, apprezzati da migliaia di persone. Abbiamo quindi pensato che non c'era occasione migliore della Settimana per il turismo sostenibile, che vede Ancona protagonista soprattutto nella giornata di venerdì».

Il concerto, organizzato dal Comune in collaborazione con l'Associazione Adriatico-Mediterraneo, sarà un omaggio alla cultura dei Paesi della Macroregione Adriatico-Ionica, legati dal mare, e concluderà una giornata ricca di eventi dedicati al turismo sostenibile nei Paesi EUSAIR, all'interno della settimana "EUSAIR Week" e del progetto AI-NURECC Plus, che mette in rete le Università, le Regioni, le Camere di Commercio e le Città Adriatico-Ioniche. Durante la EUSAIR Week, che si sta svolgendo in questi giorni presso la facoltà di Economia G. Fuà e che prevede il coinvolgimento dell'Università Politecnica delle Marche, di Uniadrion (associazione delle università dell’area adriatico-ionica) e Redete (Researching Entrepreneurship and Economic Development), stanno giungendo ad Ancona oltre cento ospiti provenienti dai dieci Paesi coperti dalla Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Nord Macedonia, San Marino, Serbia, Slovenia.