“Tu sei meraviglia”: installazione in piazza per supportare il teatro

“Tu sei meraviglia” è il tema della campagna di comunicazione e di coinvolgimento che invita il pubblico di Jesi ad esprimere la propria concezione di meraviglia. I cittadini sono stati invitati a scrivere cos’è per loro, ora, la meraviglia, e le frasi o parole raccolte saranno oggetto di un’istallazione/performance in Piazza della Repubblica. L’appuntamento è per venerdì 4 settembre alle ore 18.30.

In collaborazione con JesiCentro, la campagna di comunicazione si completa con le seguenti iniziative: “Jesi Centro ti porta a Teatro”, grazie a cui i clienti che fanno shopping in uno dei negozi del centro storico aderenti possono ottenere uno sconto del 10% presso la biglietteria del Festival; “Le vetrine del Festival” in cui ogni negozio arreda la propria vetrina o bancone con dei cubi con il visual del Festival.

Il progetto “Le parole della meraviglia” è curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini e realizzato con il contributo della Regione Marche quale azione mirata alla sperimentazione di innovative forme di comunicazione dell’offerta culturale dei territori. La strategia di comunicazione è di Premiata Fonderia Creativa, in collaborazione con Jesi e la Sua Valle e l’Associazione JesiCentro