Trofeo della Liberazione: la gara si apre ad allievi ed esordienti

Giunta alla 48esima edizione il ‘Trofeo della Liberazione’ in programma a Chiaravalle domenica 25 aprile con la regia organizzativa del Pedale Chiaravallese. Dopo l’annullamento della gara dello scorso anno per lo stop forzato causa Covid il ciclismo ritorna sulle strade della cittadina anconetana e come lo è sempre stato nel passato le emozioni per gli appassionati delle due ruote giovanili sono assicurate come la presenza di tanti giovani atleti provenienti da tutta Italia.177 gli iscritti per la categoria Esordienti primo e secondo anno, 118 in quella Allievi.

Il presidente della federazione ciclistica Lino Secchi fa sapere che domenica arriveranno ciclisti da diverse regioni d’Italia, nel circuito ora della zona parco 1° Maggio. «Per l’attuale situazione pandemica - dice - purtroppo non sarà ammesso pubblico, ma non mancherà lo spettacolo e l’interesse da parte dei partecipanti per rendere la gara frizzante e combattuta per assicurarsi la vittoria che rappresenta un importante obbiettivo per tutti».