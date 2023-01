Epifania con il tributo a Cristina D'Avena, live band e show per grandi e piccini

L'Associazione La Guglia, l'oratorio ANSPI e L'AVIS di Agugliano, con la collaborazione di Be one enjoy productions e il patrocinio del Comune di Agugliano, presentano "E il Natale è Magia...con la Befana allegria". L'evento si terrà al teatro Ariston il 6 gennaio, ore 17, con il tributo a Cristina d'Avena "Arriva Cristina".

Si tratta di uno spettacolo adatto a tutte le fasce di età. Lo show, che riproduce le più belle sigle dei cartoni animati interpretate dalla voce bolognese dagli anni 80 ad oggi, viene proposto in una formula con live band e con un piccolo show per i più piccini. Sarà la cantante Tiziana Cerza ad interpretare le canzoni della D’Avena. La Cerza ha partecipato a diversi musical: Notre Dame de Paris, Forza venite gente, Grease, 7 spose per 7 fratelli e ha collaborato in live con diversi artisti di fama internazionale Guimar Serina e Clara Serina. A presentare la serata sarà Lella, la simpatica scimmietta con il suo amico (ventriloquo) Andrea Morbidoni. Tutto terminerà con l'arrivo della befana. L'ingresso è libero.