MONTE CONERO | Primo evento trekking Sportday Decathlon in collaborazione con Live Trekking

Nelle Marche, Decathlon di Camerano e Porto Sant'Elpidio si uniscono alle Guide di Live Trekking per il primo evento Trekking Sportday. L'iniziativa mira a promuovere i benefici dell'attività outdoor, offrendo un suggestivo itinerario di trekking nel Parco Regionale del Monte Conero.

L'evento è gratuito e aperto a tutti coloro che sono adeguatamente preparati alla camminata e in buona salute. È necessario iscriversi sul sito o presso i negozi Decathlon. Durante l'escursione, le guide Luca e Marco di Live Trekking mostreranno agli escursionisti presenti le bellezze naturalische del Monte Conero e Lorenzo esperto di Hiking del negozio Decathlon racconterà i nuovi prodotti Decathlon per la montagna. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Vi aspettiamo sabato 25 maggio 2024 alle 9.00 al parcheggio Sommitale del Conero per una mattinata all'insegna dello sport, del divertimento e della salute. Per prenotare: https://c.ityne.ws/f5l.