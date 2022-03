Tra leggende e misteri: visite alle grotte di Camerano e alla chiesa di San Francesco

Le guide della Cooperativa Opera propongono per i weekend di marzo delle visite alle Grotte di Camerano, uno dei siti turistici più importanti del territorio del Conero, e alla Chiesa di San Francesco che con il suo alto campanile caratterizza il borgo di Camerano.



Ogni sabato e domenica, partecipando alle nostre visite guidate, avrete l’occasione di immergervi nella Città Sotterranea di Camerano e conoscere la sua storia secolare caratterizzata da segreti e misteri.

Le Grotte di Camerano, scavate dall’uomo non si sa bene né in quale epoca né con precisione con quale scopo, si rivelano come una rete ipogea ad andamento labirintico con vari ingressi, molto spesso comunicanti tra loro. Occupano principalmente il sottosuolo del centro storico di Camerano, nell’area compresa tra Piazza Roma e le Vie Maratti e San Francesco, sotto la zona conosciuta come “Rupe del Sassone”.



Domenica 20 e domenica 27 marzo, ad orari prestabiliti, una guida esperta vi racconterà la storia e le leggende legate alla Chiesa di San Francesco. Chiesa di antichissima origine probabilmente fondata proprio da San Francesco, ha avuto storicamente un’oscura percezione per gli abitanti del paese. Numerose storie di paura e fantasmi sono legate a questa chiesa. In queste due giornate per chi visiterà sia le Grotte che la Chiesa ci sarà un prezzo agevolato. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 071 7304018.



Visite guidate alle Grotte di Camerano

Ogni sabato e domenica di marzo, alle ore 11:30 e 16:00. Visita guidata di 1 ora.

Biglietto intero 10€, biglietto ridotto 8€ e gratuito per bambini fino a 8 anni.



Visite guidate alla Chiesa di San Francesco

Domenica 20 e 27 marzo alle ore 10:45 e 17:15. Visita guidata di 30 minuti.

Biglietto intero 4€, biglietto ridotto a 3€ e gratuito per bambini fino a 8 anni.





Intero 12€, ridotto 10€ e gratuito per bambini fino a 8 anni.