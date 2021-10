Al via Tout le Cirque: si alza il sipario con il one woman-show

Dopo i primi tre spettacoli di “Made in Marche”, prende il via sabato prossimo 30 ottobre alle ore 21 al teatro Panettone la quinta edizione della rassegna di Circo Teatro Tout le Cirque. Al via il One woman-show: sul palco una donna, Rosa, con una serie di gag comiche, da cui emerge il lato buffo e allo stesso tempo delicato dell’essere umano. Uno show dove il ritmo è il tappeto sopra il quale scorrono i desideri della protagonista, intriso di un linguaggio non verbale, che parla a tutti. Rosa gioca con il suo corpo a 360° gradi, alterna scivolate e cadute clownesche a urli di voce in varie lingue, passi di flamenco imbizzarriti a equilibri precari, e poi improvvisazioni e poesia, il tutto all’ombra di un attaccapanni gigante, a cui sono appese le strampalate idee di una donna. Uno spettacolo provocatorio, di e con Teresa Bruno e con la regia di André Casaca, con la produzione del Teatro C'Art, che si muove sul sottile ma ben solido filo della comicità. Una semplice e surreale scenografia e pochi oggetti di scena, che diventano a tratti complici a tratti nemici di Rosa, oggetti stravolti nella loro ordinarietà quotidiana dallo sguardo del clown. Lo stesso sguardo che trasporta lo spettatore di ogni età in mondi nuovi, rapito dal corpo di una donna che avanza, inesorabile, esibendosi nelle sue strampalate ma coinvolgenti evoluzioni spericolate.

Posto unico: 10 euro; ridotto 7 euro. Biglietti