FALCONARA - Tornano Pompieropoli e il mercatino del Made in Italy a Falconara, un doppio appuntamento per animare il primo weekend di aprile nella zona pedonale tra via Bixio e piazza Mazzini.

Proprio in piazza Mazzini, sabato 2 (dalle 14.30 alle 19) e domenica 3 aprile (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18), saranno allestiti i percorsi di Pompieropoli, studiati dall’Associazione nazionale dei vigili del fuoco per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire improvvisamente sulla loro strada. Le attrezzature utilizzate sono progettate e collaudate da esperti ingegneri prima di essere utilizzate. Percorrendo il tracciato ludico frutto dell’esperienza dell’associazione, il bambino impara ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti facendo così esperienza e toccando con mano le diversità che possono presentarsi in momenti particolari del loro percorso di vita. Le Pompieropoli sono state pensate sin dal 2008 dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco quale percorso ludico educativo rivolto ai piccoli alunni delle scuole elementari e medie.

Tra piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio, inoltre, troveranno spazio gli stand di ‘Made in Italy’, il mercatino di artigiani, hobbisti e commercianti arricchito da stand enogastronomici panini, salumi e formaggi, fritture, prodotti del territorio e ancora truccabimbi, laboratori creativi gratuiti di ceramica e fimo rivolti a bambini e adulti, con animazione itinerante. I laboratori saranno presenti sabato e domenica dalle 16 alle 19.30, il truccabimbi in entrambi i pomeriggi, mentre gli stand saranno aperti dalle 10 alle 20.

In occasione della manifestazione sarà vietata la sosta su entrambi i lati di piazza Sant’Antonio dalle 7 di sabato 2 alle 22 di domenica 3 aprile.

La sosta sarà vietata anche su entrambi i lati di via IV Novembre nel tratto compreso tra via Bixio e via Marsala, sul lato monte di via Bixio tra piazza Mazzini e via XX Settembre e sul lato Senigallia di via Cavour nel tratto tra via Rosselli e piazza Mazzini, dalle 10 alle 20 di sabato 2 e domenica 3 aprile.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.