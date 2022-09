Appuntamento con la tradizione, tutto pronto per la tombola di San Settimio

E’ tutto pronto per il tradizionale appuntamento con la tombola di San Settimio. Il prossimo 22 settembre ci si ritroverà in piazza della Repubblica per l’estrazione dei numeri dal terrazzo del Teatro Pergolesi. L’estrazione sarà effettuata, come ogni anno, da un bambino jesino e a condurre l’estrazione sarà Graziano Fabrizi, alias Figaro.

Come di consueto i premi sono di 3mila euro per la prima tombola, 2mila per la seconda e mille per la terza. Sono già operativi i banchetti per l’acquisto della cartelle al costo di 2,50 euro che resta invariato. In Piazza della Repubblica, come nel 2019, chiusa da sei varchi per consentire l’ingresso di coloro che hanno acquistato le cartelle, nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza. Vista la mole di persone che si prevede parteciperà all’evento è consigliabile l’uso della mascherina.

«Siamo molto contenti di ritornare in Piazza della Repubblica. – spiega la presidente Oriana Capitani – Due anni di pandemia ci hanno imposto di rivedere l’organizzazione dell’evento che si è svolto online. La partecipazione del pubblico non è mai mancata e per questo voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento. Per la nostra associazione, l’organizzazione dell’evento è impegnativa: come ogni anno i volontari e le volontarie daranno il massimo per assicurarne la piena riuscita». L’Avis di Jesi organizza la tombola dal 1996, affiancata dalla locale Sezione dell'Aido. L'Avis ha ereditato l'organizzazione di tale evento quando si sciolse il Mutuo Soccorso Cordai e Canapini, che, essendo venuto meno il numero legale, ha inteso lasciare all'Avis il residuo fondo cassa e l'onere di organizzare la tombola. La manifestazione costituisce forse la più antica manifestazione di piazza iesina, risalendo ad oltre 150 anni fa.