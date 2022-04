Bionde e rosse protagoniste: in arrivo il "Panza - Marca Beer Fest"

A Tolentino è in arrivo "Panza - Marca Beer Fest", festival della birra artigianale made in Marche. Saranno presenti 12 tra i migliori birrifici della Regione, per una degustazione di oltre 50 birre tra IPA, Bitter, Golden Ale, Sour e Lager.

Nella cornice del Castello La Rancia di Tolentino, sabato 16 Aprile alle ore 10.30 si apre il ponte levatoio per una giornata ricca di attività in compagnia dei birrifici dell'anconetano come Godog e Birrificio dei Castelli e anche di altre zone delle Marche quali Babylon, Birracruda, Birraformante, Malaripe, Mastio, Mc77, Mukkeller, Oltremondo, Resina e Styles.

Oltre ad assaggiare le migliori birre prodotte da un settore brassicolo regionale in forte crescita, guidati dai loro produttori, ci saranno corsi e degustazioni guidate, a partire dalle 12, ad opera di Carlo Cleri (referente Slow Food Marche). Ma anche il primo torneo di freccette “La Rancia”, a firma dell’ASD Freccette Marche- Il Picchio. Ad accompagnare musicalmente la giornata tre band ad alta fermentazione: si inizia alle 15 con The Rootworkers, formazione che viaggia alle radici della musica nera; proseguono i Cheap Tequila alle 18, per un happy-hour all’insegna del blues più graffiante; e poi ancora il rock ‘n’ roll di Mecò e il Clan, dalle 21,30, ad accompagnarci tra riarrangiamenti di classici del rock al meglio della musica tradizionale italiana. A chiudere il set DJ Nooz, tra elettronica e dub, per tornare a vivere la notte. Per tutta la giornata saranno disponibili le gustose carni di Let’s Meat e i primi on the road di Laila – Non Solo Pasta. Apertura stand dalle ore 10,30. Biglietteria: 10 euro, comprensivo di bicchiere serigrafato e due consumazioni.