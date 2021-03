Toccare l'arte alla radio: settimana puntata con l'artista Bruno Ceccobelli

Settima puntata della rassegna "Toccare l'arte alla radio", ideata dal Museo Omero e Slash Radio Web, la radio ufficiale dell'Unione Ciechi ed Ipovedenti italiana.

L'affascinate poetica dell'artista umbro, classe 1952, verrà raccontata attraverso le sue opere, come da consuetudine, partendo dalla scultura presente in collezione al Museo Omero "L'Idea" del 2003 e proseguendo con altre produzioni selezionate dallo stesso Ceccobelli per le loro caratteristiche tattili oltre che simboliche.

A condurre la puntata sarà la giornalista Chiara Gargioli in diretta dalle ore 15,20 alle 16,00 sulla pagina Facebook di Slash Radio Web, la radio ufficiale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e del Museo Omero.