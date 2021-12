Tiziano Ferro al Del Conero, tour riprogrammato: arriva la data ufficiale

Il tour di Tiziano Ferro è ora riprogrammato al 2023. Il grande cantante italiano sarà allo stadio Del Conero venerdì 8 luglio 2023.

Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021 invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020.

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. I biglietti per le nuove date sono da ora in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com.