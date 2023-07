Aspettando Tiziano Ferro, ad Ancona oltre 26mila persone: palco "visual" e parcheggi, cosa c'è da sapere

ANCONA - Tiziano Ferro in concerto, countdown quasi terminato. Previsti oltre 26 mila spettatori che stanno raggiungendo o raggiungeranno il capoluogo dorico da tutta Italia per il concerto di domani allo Stadio Del Conero. L'artista proporrà una scaletta di 33 brani che ripercorrono 20 anni di carriera e 8 album. Il tour offrirà anche al Del Conero, un grande palco con 1000 metri quadri di video e tutti i visual sono stati ideati e lavorati da un team di artisti scovati online nei mesi scorsi e che Tiziano Ferro e il team di Gio Forma e Romain Sabella di Clonwerk hanno contattato e con cui hanno lavorato per idearli e metterli a punto.

Accanto a Tiziano Ferro ci sarà la band formata da: Luca Scarpa (Musical Director – Piano), Davide Tagliapietra (Guitars), Christian Rigano (Keyboards), Gary Novak (Drums), Timothy Lefebvre (Bass) e Corey Sanchez (Guitars).

La scaletta dei brani

Accetto miracoli

Buona (mattiva) sorte

La differenza tra me e te

Sere nere

Hai delle isole negli occhi

Il mondo è nostro

Ti scatterò una foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione mare

L’amore è una cosa semplice

Ed ero contentissimo

E Raffaella è mia

Balla per me

Il regalo più grande

Addio mio amore

Alla mia età

L’ultima notte al mondo

Per dirti ciao!

Ti Voglio Bene

La prima festa del papà

La vita splendida

Stop! Dimentica

E fuori è buio

Potremmo ritornare

Incanto

Il conforto

La fine

BIS

Rosso relativo

Lo stadio

Non me lo so spiegare

Il sole esiste per tutti.

Come raggiungere lo stadio

Bus gratuiti

LINEA BLU dalle ore 14:00 con frequenza ogni 6/8 minuti fino alle 21:12: stazione ferroviaria (*parcheggio Degli Archi) – Piazza Ugo Bassi (*parcheggio Piazza D’armi)- Via Tavernelle (*parcheggio via Ranieri) – Stadio Del Conero.

*parcheggio utile nelle vicinanze.

LINEA GIALLA dalle ore 14:00 con frequenza ogni 6/8 minuti fino alle 21:04: cimitero Tavernelle (parcheggio del cimitero) – Stadio Del Conero.

*parcheggio utile nelle vicinanze.

LINEA ROSSA dalle ore 14:00 con frequenza ogni 6/8 minuti fino alle 21:04: Liceo Galileo Galilei via Salvador Allende (*parcheggio del Liceo) – Stadio Del Conero

*parcheggio utile nelle vicinanze.

Per tutte le linee è previsto il viaggio di ritorno (partenza al termine del concerto fino a completare il deflusso)

Treno speciale per il ritorno

Partenza dalla stazione “Ancona Stadio” alle ore 23:55 e arrivo alla stazione di “Ancona centrale” alle ore 00:02 e ripartirà alle ore 00:10, con una capacità massima di 1000 passeggeri e senza fermata intermedia nella stazione di Varano. Per l’accesso a bordo non sarà richiesto il possesso di un biglietto ferroviario. Il secondo treno da Varano arriverà in stazione al quarto binario alle ore 00:32 e ripartirà alle ore 00:47.