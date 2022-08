"TipiCI da spiaggia", il cibo made in Marche arriva sotto l'ombrellone

Parte anche nelle Marche“TipiCI da Spiaggia”, la manifestazione ideata dal Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio e in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani. L’appuntamento è quello dell’ultimo sabato 27 agosto, quando in alcuni stabilimenti balneari aderenti al S.I.B. Confcommercio Marche,si svolgeranno una serie di iniziative volte alla promozione della tradizione enogastronomica italiana. Protagonisti chef, ristoratori e agricoltori locali che racconteranno - e faranno assaporare - la storia del territorio e dei prodotti tipici.

La bellezza dei nostri litorali sarà associata alla degustazione di specialità tipiche locali, quali vini, formaggi, olio, frutta, e qualsiasi altro prodotto della nostra terra. L’obiettivo sarà quello di far conoscere i luoghi e i sapori locali. «Il successo delle precedenti edizioni lungo lo stivale, dove negli stabilimenti associati a SIB Confcommercio, è stata distribuita anche tanta frutta di stagione per combattere il caldo – ha dichiarato Massimiliano Polacco, Direttore Generale di Confcommercio Marche – ci ha convinto a partecipare anche quest’anno a TipiCI da spiaggia 2022. Offriamo un nuovomodo di vivere la vacanza, affiancando due realtà del nostro Made in Italy: l’offerta turistico-balneare dei 30.000 stabilimenti con la cultura enogastronomica, fondere il Mare con la Terra. Nelle precedenti edizioni sono stati coinvolti oltre 750.000 turisti (dato Italia), quest’anno il Sindacato Italiano Balneari conta di superare quota 1 milione».