"Tiello Streetto": cibo di strada protagonista in piazza Mazzini

Da giovedì 11 a domenica 14 novembre Falconara diventa il regno del cibo di strada, con specialità da tutto il mondo. Saranno tante le specialità da gustare in piazza Mazzini, come le bombette pugliesi, i tacos e i burritos messicani, gli arancini siciliani, i fiori di zucca alla romana, gli arrosticini abruzzesi e tanto altro. Prodotti tipici dolci e salati, insieme alla birra artigianale di microbirrifici dall’Italia e dal mondo, saranno infatti protagonisti della prima edizione di ‘con tanti truck che faranno rotta nel centro cittadino. Giovedì 11 novembre gli stand saranno aperti dalle 18, mentre nei giorni successivi l’apertura sarà alle 12, per un lungo weekend all’insegna del buon cibo.

La centralissima piazza Mazzini, nel cuore di Falconara, farà da sfondo alla manifestazione che giunge in città per la prima volta. Per l’occasione, verrà allestita con tavoli per gustare il cibo da strada, seguendo i protocolli nazionali vigenti in materia di Covid-19, con il posizionamento delle panche all’interno della location interessata. Ogni truck verrà posizionato alla distanza di un metro ed il flusso dinamico sarà controllato dall’organizzazione dello staff affinché venga accertato l’uso della mascherina. Nei pressi di ogni truck è prevista la colonnina gel per l’igienizzazione delle mani e ogni operatore avrà l’obbligo di servire cibo e bevande indossando mascherine e guanti usa e getta e dando in dotazione il kit di posate monouso. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili anche sulla pagina