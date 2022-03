“The Watch”, il 19 marzo la band torna al Teatro Goldoni

CORINALDO- Dopo quasi due anni di stop, la band milanese The Watch finalmente torna a suonare live. E’ ripartito infatti il lungo tour europeo interrotto a causa della pandemia, che toccherà oltre all’Italia, anche Germania, Francia, Portogallo, Belgio e Olanda. Sabato 19 marzo, alle ore 21:30, saliranno sul palco del meraviglioso Teatro Goldoni a Corinaldo per regalarci il nuovo spettacolo “A Prog Journey 1970/1976” eseguendo i brani più significativi dei Genesis dall’album Trespass (1970) ad A Trick of the Tail (1976).

Il loro modo di interpretare la musica dei Genesis ha suscitato enorme interesse da parte dei fans, conducendo i The Watch, anno dopo anno, in tour sempre più articolati in tutta Europa, UK, USA e Canada. Le ultime tournee hanno visto la band esibirsi sui palchi dei più importanti teatri d’Europa e Regno Unito oltre ad aver partecipato ai maggiori festival internazionali come quello di Goteborg SWE (Slottsskogen Festival), Pistoia Blues Festival, al Rosfest ( Rochester USA) e molti altri.

The Watch vanno ascoltati: la voce, l’abilità di esecuzione, l’affiatamento musicale e la loro strumentazione vi faranno tornare indietro come una macchina del tempo, ai primi anni settanta! Lo stesso chitarrista dei Genesis Steve Hackett, che è anche stato ospite alla chitarra sull’ultimo disco The Watch, ha dichiarato: "The Watch is a band of very talented people and I ecommend them." Sotto la direzione artistica di Andrea Venturi, il concerto è organizzato dal Comune di Corinaldo, Assessorato alla Cultura e dall’Associazione culturale Round Jazz. Il costo del biglietto (posto numerato) è di soli 10€, acquistabile in prevendita on-line sulla piattaforma Vivaticket o in uno the tanti punti vendita sparsi in tutta la regione (consultare il sito Vivaticket).