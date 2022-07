The Seven chairs: illusion of time al parco della Repubblica

Lunedì 1 agosto al parco della Repubblica di Sirolo alle 21,30 con il patrocinio del Comune di Sirolo al via lo spettacolo The Seven chairs: illusion of time.

Il nuovo spettacolo dei Groovin Brothers, un lavoro creativo, astratto e dinamico, fra acrobazie di break dance, danza e gestualità. Un lavoro che farà del tempo e del mondo attuale gli elementi protagonisti e che sarà presentato per la prima volta in Ancona. Biglietti disponibili in prevendita sul circuito Viva Ticket.

Un lavoro costruito due su storie diverse che fa del tempo l’elemento protagonista. Il passato in una storia che si ripercuote o il trascorrere del tempo come scienza universale. “The Seven Chairs” & “Anthology” sono due storie in stile western e raccontano la vicenda di un fuggitivo che cerca riparo e complicità in una baita di montagna. Ambientato negli anni della guerra civile americana, si affronta il tema dell’intolleranza e della privazione attraverso una girandola di scene coreografiche dal forte imprinting cinematografico.

“Sorry my Doxerl” invece, si pone come un ulteriore punto di vista sul tempo, illuminando l'attuale

problema del lavoro femminile attraverso una vicenda realmente accaduta agli inizi del novecento

fra Albert Einstein e sua moglie Mileva Mari?. The Seven Chairs : Illusion of time ” racconta oltre il racconto, due storie unite da un unico linguaggio narrativo strutturato attraverso disegni coreografici rivoluzionari. Uno spettacolo dove si fonde un linguaggio fisico ed uno metafisico, fra acrobazie di break dance, musica e gestualità.