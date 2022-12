"The normal heart", proiezione gratuita alla Mole organizzata da Arcigay

ANCONA - In occasione della mostra ad ingresso gratuito “40anni+1 positivi: dalla pandemia di AIDS a una generazione HIV free” organizzata presso la Mole Vanvitelliana siamo a rendervi edotti/e della proiezione organizzata da Arcigay Comunitas Ancona in collaborazione con Ancona Checkpoint e Fast track Cities Ancona. Come evento del panel presentato il primo dicembre alla presenza delle autorità e dei rappresentanti della Associazioni organizzatrici, Giovedì 8 dicembre alle ore 17:00 proietteremo gratuitamente all'interno della Sala Vanvitelli della Mole, il film "The normal heart", drammatico americano del 2014 diretto da Ryan Murphy e scritto da Larry Kramer.

Il film descrive l’ascesa della crisi dell’HIV-AIDS a New York tra il 1981 al 1984, vista attraverso gli occhi dello scrittore/attivista Ned Weeks (Ruffalo), il fondatore di un importante gruppo di difesa delle persone affette da HIV e di lotta allo stigma. Seguirà dibattito sul film e sul tema da esso rappresentato. In quest'occasione sarà comunque possibile visitare la mostra fino alle ore 19:30.