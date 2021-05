The Faccions: il pop sperimentale e le loro "Beauty rules"

Beauty Rules è il titolo del progetto di The Faccions realizzato con il sostegno di Regione Marche e Assessorato alla Cultura e AMAT nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto in diretta sabato 22 maggio alle ore 21.30 sulla pagina Facebook del gruppo. The Faccions si incontrano da studenti di cinema d’animazione alla Scuola del Libro di Urbino. Suonano insieme da oltre 20 anni e nel tempo hanno sviluppato vari progetti che spaziano dall’Art Rock al Pop sperimentale. Non hanno un repertorio fisso e spesso amano reinventare i propri live. Con i loro ultimi lavori si sono avvicinati sempre di più alle arti performative mantenendo il fuoco sul suono e sulla sua dimensione gestuale e spaziale.

The Faccions sono: Michele Lilli tastiere e percussioni, Rodolfo Brocchini chitarra, Mariangela Malvaso flauto voce, Massimo Navarra tastiere e flauti, Lorenzo Scarpetti basso elettrico, Enrico Liverani batteria effetti speciali, Gabriele Bernardini violino, Giovanni Livi (Mc Gola) voce. Per informazioni: info@studiokojac.it. Calendario completo di Marche Palcoscenico Aperto Festival su www.amatmarche.net.