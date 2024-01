Riparte la stagione di "Tetaro Ragazzi", giunto alla 40a edizione: gli appuntamenti da gennaio a marzo

JESI – Con il nuovo anno riparte in provincia di Ancona la 40esima Stagione di “Teatro Ragazzi” con la direzione artistica e organizzativa del Teatro Giovani Teatro Pirata. In programma dal 14 gennaio al 17 marzo, spettacoli ed eventi dedicati alle famiglie (recite domenicali) e alle scuole di vario ordine e grado (in orario scolastico), a Jesi, Senigallia, Cupramontana, Chiaravalle, Ostra, Fabriano, Corinaldo, Arcevia, Castelbellino, Santa Maria Nuova, Montecarotto. La 40esima Stagione di Teatro Ragazzi è sostenuta dai Comuni, e dal Ministero della Cultura, Regione Marche-Assessorato alla Cultura-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo. Collaborano inoltre Parco Gola della Rossa e di Frasassi, Fondazione Pergolesi Spontini, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture, Digitall.

Si parte domenica 14 gennaio 2024 alle ore 17 al Teatro Pergolesi di Jesi con “Balloon Adventures” di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano della compagnia Collettivo Clown: uno spettacolo comico e poetico con protagonisti due clown e le loro giocolerie. Lo spettacolo vuol essere un inno alla vita, un inno al viaggio o meglio “alla stessa ragione del viaggio, viaggiare”. Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. E se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra?

Gli attori, attraverso l’utilizzo dei palloncini e la loro manipolazione, creano immagini e sensazioni finalizzati alla narrazione; una narrazione che vuol mantenersi leggera, eterea e sognante, ma sempre attenta al comico. I due personaggi si ispirano al cinema muto (Stanlio e Olio in particolare), alla natura indefinita dei clown del circo di una volta (Charlie Rivel in particolare) e al cinema di animazione (Dick Dastardly e Zilly). Nello spettacolo sono presenti diverse tecniche tra cui manipolazione di palloncini, giocoleria, spinning di palloni, numero dell’uomo nel pallone, e pantomima. I biglietti per “Balloon Adventures” sono in vendita presso la biglietteria del Teatro G.B. Pergolesi dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (Tel. 0731 206888). Per Informazioni: Teatro Giovani Teatro Pirata, tel 0731/56590 334.1684688 biglietteria@atgtp.it (lun-ven 9.00-13.00), www.atgtp.it

Il programma della 40esima Stagione di Teatro Ragazzi

Domenica 14 gennaio ore 17 - JESI, Teatro Pergolesi

Collettivo Clown in "BALLOON ADVENTURES". Dai 3 anni

Spettacolo comico e poetico con protagonisti due clown e le loro giocolerie.

Domenica 21 gennaio ore 17 - SENIGALLIA, Auditorium San Rocco

Teatro Giovani Teatro Pirata in "IL GRAN CIRCO DEI BURATTINI". Dai 3 anni

Dopo 800 repliche e 5 anni di stop...Torna in pista la formazione storica del Teatro Pirata!

Domenica 21 gennaio ore 17 - CUPRAMONTANA, Teatro Concordia

Armamaxa / Teatro Giovani Teatro Pirata in "ROBIN HOOD in La storia di Roberto di legno che colpiva sempre nel segno". Dai 5 anni

Due bravi attori in scena con tanto ritmo e divertimento!

Domenica 28 gennaio ore 17 - CHIARAVALLE, Teatro Valle

Compagnia Burambò in "L’ELEFANTE SMEMORATO E LA PAPERA FICCANASO". Dai 3 anni

La magia delle marionette da tavolo e dei pupazzi animati con maestria e delicatezza.

Domenica 28 gennaio ore 17 - OSTRA, Teatro La Vittoria

Teatro Giovani Teatro Pirata/L'Abile Teatro in "MAGO PER SVAGO". Dai 3 anni

Un grande mago e il suo assistente per un divertente spettacolo di teatro-circo.

Domenica 28 gennaio ore 17 - FABRIANO, Teatro Gentile (spettacolo di TEATRO NATURA)

Gek Tessaro in "I BESTIOLINI". Dai 3 anni

Nell'ambito delle iniziative di Teatro Natura inserite nella stagione di teatro Ragazzi, il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi presenta Il famoso Teatro Disegnato di Gek Tessaro, autore poliedrico che si muove tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro. Dall’omonimo libro "I Bestiolini", le storie dei piccoli abitanti del prato narrate con lavagna luminosa.

Domenica 4 febbraio ore 17 - JESI, Teatro Pergolesi

Teatro Giovani Teatro Pirata in "IL GRAN CIRCO DEI BURATTINI". Dai 3 anni

Dopo 800 repliche e 5 anni di stop...Torna in pista la formazione storica del Teatro Pirata!

Domenica 4 febbraio ore 17 - CORINALDO, Teatro Goldoni

La Baracca/Testoni Ragazzi in "L’ELEFANTINO". Dai 3 anni

Dal racconto di Kipling, la storia di un elefantino che incontra gli animali della giungla.

Domenica 18 febbraio ore 17 - ARCEVIA, Teatro Misa

Nata Teatro in "I 4 MUSICANTI DI BREMA. La vera leggenda del Rock’n’Roll!". Dai 4 anni

La fiaba dei Grimm rivisitata in chiave musicale e moderna con il coinvolgimento del pubblico.

Domenica 18 febbraio ore 17 - CASTELBELLINO, Sala Margherita Hack

Teatro Giovani Teatro Pirata in "IL MONDO DI OSCAR". Dai 3 anni

Giocattoli di latta animati sulla magica pista di un circo in miniatura.

Domenica 25 febbraio ore 17 - SENIGALLIA, Teatro La Fenice

Teatro Giovani Teatro Pirata/L’Abile Teatro in "LEGAMI". Dai 4 anni

Un pacco da consegnare, tante corde di canapa per uno spettacolo di clownerie e giocoleria.

Domenica 25 febbraio ore 17 - SANTA MARIA NUOVA, Teatro Mariani

Teatro delle Dodici Lune in "TRANSYLVANIA CIRCUS". Dai 3 anni.

Marionette da tavolo e burattini sono gli artisti in scena in questo strampalato e divertente circo!

Domenica 3 marzo ore 17 - CORINALDO, Teatro Goldoni

Armamaxa / Teatro Giovani Teatro Pirata in "ROBIN HOOD. La storia di Roberto di legno che colpiva sempre nel segno". Dai 5 anni

Robin Hood e Little John raccontati con ritmo e divertimento da due bravissimi attori.

Domenica 3 marzo ore 17 - MONTECAROTTO, Teatro Comunale

Pandemonium Teatro in "I TRE PORCELLINI". Dai 3 anni

L'arci nota fiaba raccontata dallo sfortunatissimo lupo tra gioco e narrazione.

Domenica 10 marzo ore 17 - SENIGALLIA, Auditorium San Rocco

Giallo Mare Minimal Teatro in "TRAME SU MISURA". Dai 3 anni

Narrazione, disegni, video proiezioni di figure ed oggetti per riscrivere in chiave ironica due famose fiabe.

Domenica 10 marzo ore 17 - CUPRAMONTANA, Teatro Concordia

Teatro Giovani Teatro Pirata in "ARRIVI E PARTENZE. Ovvero Storie in Valigia". Dai 3 anni

Un classico del Teatro Pirata con attore ed oggetti.

Venerdì 8 marzo ore 21 - SANTA MARIA NUOVA, Teatro Mariani

Compagnia Arione De Falco in "STORIA DI UN NO". Dai 12 anni

Storia di un No" è la storia di un incontro, di un primo bacio che non è come era stato sognato ma che è bello lo stesso, di famiglie che non sono come le vorremmo, della necessità di considerare l'altra metà della coppia come essere funzionale a noi e ai nostri bisogni, dell'amore confuso con il possesso. E' la storia di Martina che sceglie di pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la sua consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose. Può un'adolescente cambiare il mondo? Ecco. “Storia di un No" parla di questo.

Evento Speciale - MAX 80 SPETTATORI a replica

Domenica 17 marzo ore 16.00 e ore 17.30 - JESI (luogo da definire)

Factory Compagnia Transadriatica/Fondazione Sipario Toscana in "HAMELIN", Spettacolo vincitore Premio Eolo 2023.

Teatro d’attore e di figura con l’utilizzo di cuffie audio per raccontare la celebre storia del pifferaio da due diversi punti di vista, per adulti e bambini.

Il costo dei biglietti è di € 8 per gli adulti, € 6 per i ragazzi e 50 centesimi per i bambini sotto tre anni. I tagliandi sono disponibili in prevendita nel circuito VivaTicket. Per Info e Prenotazioni: Teatro Giovani Teatro Pirata, cell. 334 1684688 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) e sul sito www.atgtp.it