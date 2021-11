"Diamoci il la", dalle macerie del terremoto a un futuro sostenibile

Domenica 5 Dicembre alle ore 16:30 nei locali di Casa delle Culture Via Valle Miano 46 Ancona, si terrà l’incontro "coast to coast" sull'Italia che resiste nei luoghi del cratere. A 5 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, nel corso di una pandemia che alimenta incertezze, con gli ospiti presenti faremo il punto sul tema della ricostruzione, non solo fisica, ma soprattutto sociale, per confrontarci intorno ad esperienze che mettono al centro il ruolo delle comunità dell’appennino che resistono, tessono legami, coltivano progetti.

Interventi

Interverranno Lucia Romagnoli, referente Centro Italia ActionAid; Linda Cittadini, giornalista de “Sibilla, le voci della ricostruzione”; Adriano Piscitelli, presidente Proloco Accumoli; Andrea Bugari, Diamoci il La; Fabio Bonamici, Corpo Bandistico Città di Accumoli. L'evento sarà moderato da Chiara Cifatte, Associazione Yukers a.p.s; Lucia Romagnoli, referente per il Centro Italia di ActionAid. Quest'ultima è un'organizzazione indipendente che opera a livello nazionale ed internazionale e che da subito si è impegnata per garantire alle comunità colpite dal terremoto del 2016 un’informazione trasparente, l’ascolto dei bisogni e la facilitazione nel dialogo con le istituzioni.

Il programma

ActionAid ha anche promosso la campagna “Sicuri per davvero” per la formulazione partecipata di Linee Guida nazionali per la prevenzione e la ricostruzione, perché in Italia non si debba ricominciare daccapo ogni volta che accade un emergenza, e perché i diritti delle cittadine e dei cittadini trovino tutela e promozione in ogni fase. Linda Cittadini, giornalista de "Sibilla, le voci della ricostruzione”, porterà una panoramica di contesto sulla situazione attuale, narrando le prospettive incontrate durante questi cinque anni nelle zone del cratere a contatto con le numerose comunità che sono la garanzia del futuro dei territori.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicato ad un focus specifico sulla realtà di Accumoli, uno dei comuni più piccoli d’Italia, che conta sulla presenza di realtà come la pro-loco e la Banda cittadina. Durante l’incontro sarà proposta la testimonianza di alcuni loro membri: Adriano Piscitelli, presidente della pro-loco di Accumoli parlerà di come il nuovo direttivo costituitesi la scorsa estate, si sia subito messo a disposizione per lavorare, organizzare attività e momenti di incontro che possano dare un contributo sostanziale alla comunità. Fabio Bonamici, componente della banda di Accumoli, racconterà l’intimo legame tra la banda cittadina e la sua comunità, la crescita dei giovani e il valore di portare il nome di Accumoli in giro per l’Italia, nonostante le tante difficoltà. Insieme a loro e ad Andrea Bugari, ideatore del progetto Diamoci il La, si discuterà su qual è il ruolo delle comunità locali che continuano a credere in un futuro possibile in quei territori e che cosa sta scaturendo dall’incontro con persone altre, che si sono avvicinate a queste realtà dopo gli eventi drammatici credendo nel valore di territori da preservare, proteggerli dallo spopolamento e dal rischio di essere violati da interventi speculativi e lesivi delle relazioni sociali e della sostenibilità ambientale ed economica. Il progetto

"Diamoci il La" sostiene Il Corpo Bandistico Città di Accumoli attraverso la sensibilizzazione sulle tematiche della ricostruzione post-sisma e una raccolta fondi intitolata “Diamoci il La – Erano Giorni – Aiutiamo la Banda di Accumoli” sul portale Produzionidalbasso.com. (https://sostieni.link/27188). I proventi saranno destinati a sostenere le spese per le attività della Banda di Accumoli e la produzione di un CD per il 40° anno dalla fondazione che servirà per l'autofinanziamento nel tempo e a rimettere in circolo la voglia di suonare dopo questi mesi complicati. Per ringraziare i donatori, sono previste delle ricompense come il brano “Erano Giorni” dei Parallelo 19 con la partecipazione del coro Andrea Grilli di Sirolo, scritto in epoca di lockdown e narrante temi che accomunano le emergenze Covid e sisma. Il Birrificio San Pancrazio di Accumoli dà in ricompensa un’edizione speciale della sua birra, intitolata alla banda. Modera l’incontro Chiara Cifatte, dell’associazione Yukers, base ActionAid nelle Marche, realtà impegnata sui temi della rigenerazione urbana sostenibile. All’evento interverrà inoltre una rappresentanza della Banda di Accumoli e dei Parallelo 19.

Modalità di partecipazione