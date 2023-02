Al Teatro Panettone arriva "La Supercasalinga" con Roberta Paolini

ANCONA - “ Tout le Cirque 2023” , rassegna di circo-teatro proposta al Teatro Panettone di Ancona dal Gruppo Teatrale Recremisi in collaborazione con Comune, Amat e FITA Marche, prosegue, sabato 4 marzo, alle ore 21.00, con “La Supercasalinga“, spettacolo comico-clownesco di e con Roberta Paolini che sostituisce l’annunciato “Sic Transit. Cerimonia di circo profano”, annullato per un imprevisto della compagnia Magda Clown Circo.

La trama