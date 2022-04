Il teatro dialettale torna di scena all'"Alfieri"

Prosegue spedita la rassegna di teatro dialettale promossa dal Comune di Montemarciano e da Fita Marche-Federazione Italiana Teatro Amatori. Domenica 3 aprile alle ore 17.00 la Compagnia Li Freciute di Ascoli Piceno porterà in scena lo spettacolo dal titolo “Bugie e tradimenti”. La commedia in due atti in dialetto ascolano, liberamente tratta da “E tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta, avrà la regia di Elide Agostini. Tra esilaranti dialoghi, la commedia si apre a continui e sorprendenti momenti molto spassosi, rendendo la drammatizzazione particolarmente comica e il racconto scorrevole e vivacissimo.

Biglietto: € 8,00 intero, ridotto € 5,00 (under25, over60).

Per informazioni: Ufficio Cultura 071.9163384 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

Email: e.zedde@comune.montemarciano.ancona.it

Biglietteria teatro: domenica dalle 16.00