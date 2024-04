A Serra San Quirico la 39esima Rassegna Nazionale Teatro Scuola Educazione

SERRA SAN QUIRICO - C'è, nelle Marche, un borgo tutto pietra e rocce, vicoli e scalinate, logge, torri e camminamenti coperti, che si erge su panorami mozzafiato di colline, gole e boschi, e che da circa quarant’anni, per un breve periodo dell’anno, si popola di bambini e ragazzi, accomunati dall’amore per il teatro. Anche quest'anno, a Serra San Quirico (AN), ogni giorno dal 26 aprile scorso e fino al 4 maggio prossimo, protagonista è il Teatro Educazione, quella pratica educativa che, a scuola e non solo, favorisce la consapevolezza di sé e degli altri, la socialità e la partecipazione, l'inclusione, lo spirito critico.

La Rassegna Nazionale Teatro Scuola Educazione è la più importante manifestazione nazionale del settore, un progetto culturale durante il quale sono presentati spettacoli e si organizzano momenti di confronto e scambio. Per la sua 39esima edizione si sono dati appuntamento nella cittadina marchigiana 216 giovani delle scuole di ogni ordine e grado, 25 insegnanti, 20 operatori teatrali da varie regioni d'Italia. Filo conduttore del 2024 sono Carlo Urbani e Gino Strada, due medici coraggiosi che hanno dedicato la vita alla cura degli altri, con senso di responsabilità, giustizia e amore della pace. Intorno a questi due personaggi guida, si dipana la rassegna organizzata dal Teatro Giovani Teatro Pirata sotto la direzione artistica ed educativa di Fabrizio Giuliani, Arianna Baldini e Miriana Resconi.

Gli eventi

Nella giornata di mercoledì Primo maggio, alle ore 15 gli studenti del Polo Amiata Ovest di Arcidosso (GR) sono sul palcoscenico del Teatro Palestra in "Non ho fatto in tempo", uno spettacolo che parla della velocità dei nostri tempi e che vuole far riflettere sulla necessità di un approccio lento e meditato alle cose della vita. Alle ore 21 lo staff della Rassegna Nazionale anima le vie di Serra San Quirico con la performance "Serra sensoriale: un dono!", un regalo a tutta la cittadinanza e ai gruppi partecipanti alla rassegna. Giovedì 2 maggio alle ore 9 gli studenti dell'IIS Gobbetti Marchesini Casale Arduino di Torino rappresentano il loro spettacolo "Così vanno i morti al mio paese. La storia di Peppino Impastato" che racconta, dal punto di vista della sua mamma, la strenua lotta del giornalista siciliano contro la mafia. Alle ore 15 vanno in scena le "Chiacchiere", prova aperta dello spettacolo del gruppo teatrale Tos Villa Vicentina di Fiumicello Villa Vicentina (PD). Alle ore 21 c'è "Hop Frog!" del gruppo Tos Retrobottega di Capezzone Pianore (LU). Si prosegue venerdì 3 maggio alle ore 15 con l'IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino di Torino in "Un sogno chiamato Europa" e alle ore 21 il Tos La Bottega del Teatro di Capezzone Pianore (LU) in "AiLati. Uno specchio dell'Italia" sul cosa significa essere italiani ed italiane nel 2024. La Rassegna Nazionale di Serra San Quirico chiude sabato 4 maggio alle ore 9 con Officina Italia al Teatro Palestra, e le segnalazioni ai premi "Maura Baldi","Alfredo Puccianti" e "Giuliano Scabia" che evidenziano percorsi significativi di insegnanti, operatori e scrittori all'interno del Teatro Educazione in Italia.

La manifestazione si avvale del sostegno e della collaborazione di Ministero della Cultura, Regione Marche, Unione Montana dell'Esino Frasassi, Comune di Serra San Quirico, Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche, Cooss; sponsor BCC Ostra Vetere e Togni Spa. Gli appuntamenti aperti al pubblico sono al Teatro Palestra e ad ingresso gratuito.

