Uno spettacolo solidale per l’Africa e per Moie

Un evento di raccolta fondi per il campus scolastico di Mapinga in Tanzania, nella missione carmelitana della diocesi Dar-es-Salaam e per le opere sostenute dalla Caritas delle parrocchie di Maiolati Spontini.

Ad organizzarlo è l’associazione Il Battito che unisce onlus e la parrocchia Santa Maria delle Moie. “Musica e danza per la solidarietà” è previsto il 26 maggio al teatro Gaspare Spontini di Maiolati Spontini, ore 17,15. Si esibirà l’Orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, formata da cinquanta musicisti e accompagnata per l’occasione da danze e coreografie messe in scena dalla asd Danzando, dalla asd Fantasy e da LG2.Vallesina. Realtà che daranno luogo allo spettacolo a titolo gratuito, in nome della solidarietà.

Le donazioni raccolte saranno infatti impiegate per il completamento del campus scolastico di Mapinga, progetto per il quale raccoglie fondi solidali “Il battito che unisce”, associazione nata nel 2011. La struttura permetterà di proseguire gli studi ai bambini che oggi frequentano la scuola primaria nella vicina missione carmelitana di Chang’ombe e a altri ancora, indipendentemente dal loro credo religioso o condizione sociale.