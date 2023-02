Cristiano Ronaldo sul comodino di Jeff Bezos mentre Netflix parla con Alexa: arriva "Occhiaie" di Pietro Sparacino

ANCONA - Venerdì 17 febbraio alle ore 22.00 Accademia56 ospita lo spettacolo "Occhiaie" di Pietro Sparacino: stand up comedian, comico, autore, attore. Nasce nel 1982 e da allora non ha smesso mai di respirare. Da oltre quindici anni orbita nel mondo del teatro, della tv e della comicita?. Nel 2009 e? componente della prima ora del gruppo Satiriasi, il primo progetto di Stand Up Comedy VM18 in Italia. Conta all'attivo 9 monologhi di stand up comedy. Nel 2013, su Raidue, protagonista di tutte le puntate del programma #Aggratis. Nel 2014 e? nel cast di XLOVE, programma prodotto da LE IENE in onda su Italia1.

Dal 2014 al 2018 e? uno dei comedian della trasmissione Stand up comedy in onda su Comedy Central, Sky. Nel Maggio del 2015 partecipa al Maurizio Costanzo Show. Ha scritto per Le Iene, Enrico Brignano e altri comici del panorama nazionale. Dal 2015 al 2017 nel cast de Le Iene in veste di inviato.

Nel 2018 e? autore di Scherzi a Parte. Nel 2022 torna a Le Iene in veste di monologhista. Nel 2019 cura la direzione artistica e la presentazione della rassegna di stand up comedy e podcast Audible Comedy Live. Ideatore e direttore artistico del Comedy Village, un’intera settimana di vacanza e formazione dedicata alla comicita?, giunto alla terza edizione. "Io il 2020 e il 2021 me li ricordero? per tutta la vita”. Inizia cosi? "Occhiaie", il nuovo monologo di stand up comedy di Pietro Sparacino.

Lo spettacolo

Quadri in movimento che raccontano di nuove vite che arrivano, vite che cambiano e del virus che ha sconvolto il mondo: l’uomo. E poi varianti reali e varianti sperate, zombie come prospettiva di vita, Cristiano Ronaldo sul comodino di Jeff Bezos mentre Netflix parla con Alexa di uno strano caso di omicidio. Smartphone, smart tv, tablet, pc, navigatore, Siri: Arrendiamoci, siamo circondati! Perche? la battaglia che stanno combattendo i poteri forti, e? quella contro il sonno. E la stanno vincendo."

ingresso 15,00€ posto unico

Info e prenotazioni via whatsapp al 3927704328