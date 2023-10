Corinaldo - Nuova stagione di spettacoli al Teatro Carlo Goldoni

L’autunno porta con sè nuovi colori, nuovi inizi e nuova stagione teatrale. Da venerdì 3 novembre a Corinaldo si torna a teatro. Saranno sei gli spettacoli di prosa per la stagione 2023/24 per il Goldoni della cittadina gorettiana, apertura del botteghino per gli abbonamenti sabato 14 e domenica 15 ottobre. Eventi organizzati dal Comune di Corinaldo e AMAT con il contributo di Teatro Time – Produzione Spettacoli di Corinaldo.

Il programma

Dunque il sipario si alzerà il 3 novembre con CETRA UNA VOLTA scritto da Toni Fornari e Cristiana Polegri e con Toni Fornari, Emanuela Fresi, Stefano Fresi per la regia di Augusto Fornari. Un momento per i più giovani per conoscere il Quartetto Cetra e per i meno giovani di ricordare lo storico gruppo. Quindici giorni più tardi. Il 17 novembre, sarà LA SIGNORA OMICIDI, adattamento dal racconto di William Rose, rielaborato da Mario Scaletta per la regia di Guglielmo Ferro. In scena Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini. Commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50. Il 21 dicembre STUPIDA SHOW! Stand up comedy con Paola Minaccioni di Gabriele Di Luca per la regia di Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti, musiche Massimiliano Setti. Un viaggio virtuale nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno. Primo appuntamento del 2024 il Il 24 gennaio con SPOSE – LE NOZZE DEL SECOLO con Marianella Bargilli e Silvia Siravo che saranno Elisa e Marcela, spettacolo scritto da Fabio Bussotti e diretto da Matteo Tarasco. Per la prima volta sul palcoscenico una magnifica storia d’amore tra due donne che a inizio Novecento sfidarono il giudizio della legge e l’opinione pubblica per difendere la propria liberta? e il diritto inalienabile a perseguire la felicita?. Lo fecero l’8 giugno 1901 alle ore 7.30 del mattino, nella chiesa di San Jorge a La Corun?a in Spagna, sposandosi. Il 14 febbraio sarà invece commedia PLAZA SUITE firmata da Neil Simon con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio per la regia di Ennio Coltorti. Benché scritta nel 1968, ancora oggi riesce a far ridere con il suo meccanismo ricco di invenzioni comiche e battute irresistibili. Una sorta di favola ben scritta che risulta essere sempre efficace e, come tutte le commedie di Neil Simon, anche questa sollecita nel pubblico un processo d’identificazione. Descrive, infatti, un momento di tre coppie diverse, tre problemi di coppia diversi con un unico filo conduttore: una stanza dell’Hotel Plaza di New York. La stagione chiuderà appena un mese più tardi, il 15 marzo, con IL PADRE DELLA SPOSA di Caroline Francke con Gianfranco Iannuzzo e Barbara de Rossi, regia di Gianluca Guidi. Giovanni è un imprenditore e padre di famiglia, la cui bella e giovane figlia sta per convolare a nozze. La ragazza sta per sposare il rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente matrimonio, con annessi caotici preparativi, avrà un effetto straniante sul povero padre. In cuor suo l’uomo non vuole accettare il fatto che la figlia sia ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa impazzire.

Oltre alla stagione di prosa tornano al Teatro Goldoni anche i concerti dell’Orchestra Sinfonica Rossini che propone 4 appuntamenti: La traviata, smart - sabato 23 dicembre, Capodanno 4.0 - lunedì 1 gennaio, Carmen fantasy - sabato 24 febbraio, Moulin Rouge - domenica 21 aprile. Non mancheranno gli spettacoli per ragazzi e per le scuole proposti dall’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata e la frizzante stagione amatoriale curata dall’Associazione Teatro Time. In cartellone anche un appuntamento dedicato anche alla danza con lo spettacolo Non tutti sanno che…, della compagnia ResExtensa Dance Company, ideato e diretto da Elisa Barucchieri, a cura di GDO Gruppo Danza Oggi.