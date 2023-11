Domenica 19 novembre due spettacoli per bambine e bambini al Teatro Comunale di Montecarotto

Al Teatro Comunale di Montecarotto c'è “In bocca al lupo!”, una produzione della compagnia Fontemaggiore Teatro, testo e regia di Marco Lucci e in scena gli attori Enrico De Meo e Valentina Grigò. Lo spettacolo propone una fantastica avventura moderna e divertente con attori e muppets. Lo spettacolo è una favola moderna e divertente capace di parlare alla fantasia dei bambini e delle bambine e al cuore dei grandi, affrontando con il sorriso temi importanti come la conquista dell’autonomia, relazione con il padre, accettazione del diverso. Michele si sveglia e la sua mamma non è lì. Con lui c’è il papà, un cacciatore maldestro che, tolti stivali e fucile, non sa bene come si tengono in braccio i bambini! Michele partirà alla ricerca della mamma e il cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, di una culla e di un fucile persi nel bosco. Sarà un viaggio di crescita per entrambi, di incontri tra capre golose lepri sentinelle e ovviamente… lupi.

Al Teatro Casanova di Cerreto d’Esi c’è la proposta di Teatro Natura in collaborazione con il Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, nell’ambito del quale va in scena lo spettacolo “Il viaggio di Tartaruga Tranquilla Piepesante” della compagnia teatrale Fratelli di Taglia, con attori, pupazzi con materiali di riciclo, video-scenografie e canto dal vivo. La regia è di Daniele Dainelli e Patrizia Signorini, in scena Giovanni Ferma e Marina Signorini. Protagonista è una placida e ostinata tartaruga viene a sapere che il suo amico leone, Re degli animali, sta per sposarsi, e si mette in cammino per partecipare alla festa. Lungo la strada farà diversi incontri tra cui il ragno Fatimo Crocedifilo, la sua amica chiocciola Serasade Scialucente, nel deserto poi saluterà Gastone il lucertolone, e la scimmietta Jussuf Prudelemani, tutti convinti che la nostra piccola amica non arriverà mai in tempo per le nozze del Re. Ma le tartarughe, si sa, arrivano sempre a destinazione, e anche Tranquilla ce la farà, dimostrando per l'ennesima volta che… chi va piano va sano e va lontano!

Firmata nella direzione artistica e organizzativa da Teatro Giovani Teatro Ragazzi, la 40esima Stagione di Teatro Ragazzi è sostenuta dai Comuni di Appignano, Arcevia, Castelbellino, Cerreto D’Esi, Chiaravalle, Cingoli, Corinaldo, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Montemarciano, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, e da Ministero della Cultura, Regione Marche-Assessorato alla Cultura-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo. Collaborano inoltre Parco Gola della Rossa e di Frasassi, Fondazione Pergolesi Spontini, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture, Digitall.