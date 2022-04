L'indifferenza raccontata sul palco: al Panettone c'è "La rivoluzione alle nove"

ANCONA - Sabato 30 aprile 2022 al teatro Panettone l’associazione culturale “Guenda” porterà in scena “La rivoluzione alle nove”, uno spettacolo di Erika Giorgetti con musiche originali di Ugo Eugeni. Lo spettacolo, attraverso l’insolita formula del teatro canzone, offre una riflessione sull’indifferenza che ormai sembra governare la nostra vita quotidiana.

Attraverso questo filo rosso, alternando momenti ironici e momenti di riflessione, lo spettacolo ci offre un inconsueto punto di vista sulla nostra realtà quotidiana.

Sono così gli alberi abbattuti a rammentare all’uomo le irrimediabili conseguenze di una indiscriminata distruzione del nostro patrimonio boschivo.

Attraverso il racconto di due vittime viene invece affrontato il tema del femminicidio, i cui numeri impressionanti continuano a caratterizzare giorno dopo giorno, anno dopo anno il nostro paese nonostante l’impegno a tutti i livelli per la sensibilizzazione sul tema, e gli interventi normativi effettuati a difesa della popolazione femminile.

Sempre dal punto di vista delle vittime viene anche affrontato il tema della lotta alla mafia o, meglio, alle mafie. Non solo le vittime illustri, come Peppino Impastato, ma anche le vittime troppo spesso dimenticate: le donne e gli uomini delle scorte morti nell’adempimento del loro dovere per difendere magistrati e politici che della lotta alla mafia hanno fatto il proprio impegno civile. E cosa resta, guardando l’Italia di oggi, dei valori e degli ideali di quanti sono morti combattendo contro la dittatura nazifascista per riportare la libertà nel paese? E’ quello che si chiede uno di quei ragazzi morti partigiani a 18 anni.

Uno sguardo, infine, è rivolto al tema dell’immigrazione, anche questo visto dalla parte dei derelitti, degli ultimi, che però riescono comunque a trovare ancora una fortissima umanità nei loro rapporti, pur nelle difficoltà quotidiane in cui sono costretti a vivere.

In coerenza con le finalità anche sociali, dell’Associazione Culturale G.U.E.N.D.A., il giorno della rappresentazione , all’ingresso dello spazio teatrale, verrà allestito a titolo gratuito, un corner informativo da parte dell’ODV FOODBUSTERS, operante sul territorio provinciale , regionale e extra regionale per il recupero delle eccedenze alimentari ( da eventi, matrimoni e cerimonie varie). Il corner avrà solo finalità divulgativa delle attività dell’associazione senza vendita di prodotti.

Attori : Rosella Anitori, Gianluca Carlini, Ugo Eugeni, , Erika Giorgetti ,Andrea Kiriakakis.

Musiche eseguite dal vivo da: Ugo Eugeni , Gabriele ( Baldo) Gambanera, Matteo Lentinio, Roberto Morabito, Davide Polini.

Service : Luca Freddari e Riccardo Favi.