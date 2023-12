LA GUGLIA D'ORO 2024 | Ad Agugliano il Festival Nazionale del Teatro: si parte il 21 gennaio

Dopo un anno di grande attesa, torna finalmente il Festival nazionale del Teatro, organizzato dall'Associazione La Guglia di Agugliano. L'attesa è veramente tanta perché la rassegna presenta ogni anno spettacoli tra i più interessanti a livello nazionale e perché, ormai si è diffusa la voce, il Festival porta bene: tutti i vincitori dello scorso anno (e non solo, ma anche delle edizioni precedenti) hanno raccolto premi a mani basse in qualsiasi altra manifestazione, riconoscendo all'Associazione aguglianese proprio questo ruolo di portafortuna. L’edizione 2024 prevede otto serate, tutte di grandissimo interesse. Sei gli spettacoli in gara, una serata di presentazione delle compagnie in gara e del programma, serata finale con la presenza di Emanuela Aureli. Tutti gli spettacoli si svolgeranno al Teatro ARISTON di Agugliano, di domenica pomeriggio con inizio ore 17,00.

Il programma

Si inizierà Domenica 21 gennaio – ore 17,00

Presentazione del Festival, del programma e delle Compagnie Teatrali

Ospiti i cantanti Eleonora Gabriele e Giovanni Koc e il comico Bicio

Presenta Tony Tacchi

Da Domenica 4 febbraio – ore 17,00, si entra nel vivo della manifestazione

“COMPAGNIA DEGLI EVASI” – Castelnuovo Magra – (La Spezia)

“PENELOPE. L’eredità delle donne” di Marco Balma

Domenica 11 febbraio – ore 17,00

Comp. Teatrale “PAPAVERE E PAPERE” – Fabriano

“GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI” di Massimiliano Bruno

Domenica 18 febbraio – ore 17,00

Comp. Teatrale “CARPE DIEM TEATRO” – Ciampino (Roma)

“PER AMORE. L’ultima notte di Anna Magnani” di Luana M. Petrucci

Domenica 25 febbraio – ore 17,00

Ass. Culturale “ASS.NE METROPOLIS” – Sesto Fiorentino (Firenze)

“LA LOCANDIERA” di Carlo Goldoni

Domenica 3 marzo – ore 17,00

Comp. Teatrale “PMS TEATRO” Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

“NON MI DIRE TE L’HO DETTO” di Paolo Caiazzo

Domenica 10 marzo – ore 17,00

Comp. Teatrale “PROSCENIUM TEATRO” Azzano Decimo (Pordenone)

“SUPER” di Roberto Ciufoli

Nella serata finale, il 17 marzo, oltre alle premiazioni, com'è tradizione del Festival nazionale di Teatro sarà presente un grande comico sul palcoscenico dell'Ariston di Agugliano e per il 2024 sarà Emanuela Aureli con il suo spettacolo di cabaret "MAMMA HO PERSO…. L’AURELI!".