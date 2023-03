Rosalyn apre la rassegna de "La Guglia d'Oro": il programma completo

La 18esima edizione del FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO, LA GUGLIA D’ORO è in partenza. Al Teatro Ariston di Agugliano domenica 5 marzo ore 17 la compagnia teatrale TeatroDrao&TeatroTre di Ancona apre la kermesse con il lavoro ROSALYN di Edoardo Erba, già multi premiato in altre rassegne e festival. Ingresso euro 8,00. Gratuito under 14. Si può prenotare chiamando i nn. 345.3339514 o 329.9293623 da lunedì 27 febbraio dalle 15 alle 17. Servizio navetta dal parcheggio di via Martin Luther King.

Il programma completo

La Guglia d'Oro 2023

. Domenica 5 marzo ore 17

TeatroDrao&TeatroTre di Ancona

ROSALYN di Edoardo Erba



. Venerdì 10 marzo ore 21,15

Teatro di sabbia di Vicenza

KILLER di Aldo Nicolaj



. Domenica 12 marzo ore 17

Ferro e Fuoco di Roma

Classe di ferro di Aldo Nicolaj



. Venerdì 17 marzo ore 21,15

Accademia dei Riuniti di Umbertide

Tom, Dick, Harry di Ray e M. Cooney



. Domenica 19 marzo ore 17

Gruppo teatro tempo di Carugate

Le PRENOM - cena tra amici

di M. Delaport e A. De la Patelliere



. Sabato 25 marzo ore 21,15

Serata finale con le premiazioni e

spettacolo di magia e cabaret con Raffaello Corti