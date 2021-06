Il festival "Inteatro" approda ad Ancona, in scena il Duo Karos

Dopo i tre giorni di tutto esaurito a Polverigi oggi 7 e domani, martedì 8 giugno il Festival Inteatro a cura di Velia Papa, direttore di Marche Teatro, approda al Teatro delle Muse di Ancona, con il sostegno del Comune- assessorato alla Cultura. In scena la compagnia Duo Kaos con Orizonte, una performance in cui circo contemporaneo, danza e arti visive si incontrano per creare atmosfere oniriche che trasportano lo spettatore in un viaggio poetico nei luoghi perduti della memoria. Orario di inizio spettacolo ore 20.30. Sul palco Giulia Arcangeli e Luis Paredes Sapper, consulenza artistica e drammaturgica Giacomo Costantini, luci Lucio Diana, costumi Stefania Cempini, musiche Guglielmo Diana, la produzione è di Marche Teatro. Prosegue la rassegna video sul lavoro di Romeo Castellucci, al quale INTEATRO Festival dedica quest’anno una personale.Le proiezioni si terranno, a ingresso gratuito con prenotazione, allo spazio cinema del Teatro delle Muse (cinemuse) fino a domenica 13 giugno.

Il programma

martedì 8 giugno ore, 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 87’) #01CESENA (19’) #02AVIGNON (25’) #03BERLIN (43’).

mercoledì 9 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 86’) #04BRUSSEL (29’) #05BERGEN (27’) #06PARIS (30’),

giovedì 10 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 89’) #07ROMA (28’) #08STRASBOURG (25’) #09LONDON (36’),

venerdì 11 giugno ore 18:00 Tragedia Endogonidia (Totale serata 77’) #10MARSEILLE (52’) #11CESENA (25’),

sabato 12 giugno ore 17:00 Orphée et Eurydice (90’) a seguire INCONTRO con Romeo Castellucci,

domenica 13 giugno ore 18:00 Divina Commedia (Totale serata 175’) Inferno (96’) Purgatorio (73’) Paradiso (6’).

Per prenotare il posto per il cinema: https://www.marcheteatro.it/rassegna-romeo-castellucci/. Si può ancora visitare la mostra fotografica Attore, il nome non è esatto. Il Teatro di Romeo Castellucci – Socìetas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia llo Spazio espositivo del Teatro delle Muse (visitabile fino al 27 giugno) fruibile durante il festival, tutti i giorni dalle 16 alle 19.30. per prenotare la mostra: https://www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/

Tutti gli spettacoli hanno la prenotazione obbligatoria. Tutti i biglietti si possono acquistare on line a questo link: https://www.geticket.it/default/season/Inteatro-Festival-2021-polverigi---ancona-polverigi-ancona-431.html Per prenotazioni e informazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525, ufficio promozione 071 20784222.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...