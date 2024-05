Inteatro Festival 2024, tutto il programma dal 18 al 23 giugno

Inteatro Festival 2024 si svolge dal 18 al 23 giugno tra Polverigi e Ancona. Inteatro Festival manifestazione da sempre consacrata alla creazione contemporanea nei settori del teatro, della danza e della performing art, presenta artisti italiani e stranieri capaci di raccontare storie del presente in modo originale e personale cercando una relazione con lo spettatore più diretta e coinvolgente. Il Festival Inteatro è promosso dal Comune di Polverigi e dall’Associazione Inteatro in collaborazione con Marche Teatro e si avvale della direzione artistica di Velia Papa. Inteatro Festival da sempre, rappresenta una finestra sul lavoro di nuove generazioni nell’ambito, ampio, delle arti performative. Il programma del festival prevede 6 serate 3 ad Ancona e 3 a Polverigi con 13 compagnie che proporranno 9 prime, 2 anteprime e 1 studio che si terranno i primi nei giorni 18, 19, 20 giugno ad Ancona negli spazi del Teatro delle Muse e nel fine settimana dal 21 al 23 giugno a Polverigi tra Villa Nappi e il Teatro della Luna.

Il programma

MARTEDì 18 GIUGNO

ANCONA

Ridotto Teatro delle Muse, ore 18:00

Patrick Blenkarn e Milton Lim

Asses.masses (7 ore) (prima ed esclusiva italiana)

Salone delle Feste Teatro delle Muse ore 19:00, 19:45, 20:30

Le Stanze Segrete di S.

Stanza #5 Hide (30’) (prima italiana)



MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

ANCONA

Salone delle Feste Teatro delle Muse ore 19:00, 19:45, 20:30

Le Stanze Segrete di S.

Stanza #5 Hide (30’) (prima italiana)

Teatro delle Muse, ore 21:00

Agrupación Señor Serrano

Una Isla (70’)



GIOVEDÌ 20 GIUGNO

ANCONA

Ridotto del Teatro delle Muse, ore 18:00

Patrick Blenkarn e Milton Lim

Asses.masses (7 ore) (prima italiana)

Salone delle Feste Teatro delle Muse ore 19:00, 19:45, 20:30

Le Stanze Segrete di S.

Stanza #5 Hide (30’) (prima italiana)

VENERDì 21 GIUGNO

POLVERIGI

Teatro del Parco, ore 18:00

Daniele Catalli

Saluti e baci (prima)

Cortile di Villa Nappi, ore 19:00

Societat Doctor Alonso

Hammamturgia (50’) (prima italiana)

Teatro del Parco ore 20:00

Roberta Racis

Atto bianco (en plein air) (45’)

Teatro della Luna ore 21:00

Forced Entertainment

Signal to Noise (75’) (prima ed esclusiva italiana)

Teatro del Parco, ore 22:30

OROBORO

Iterloop (20’) (prima)

A seguire dj set

SABATO 22 GIUGNO

Teatro del Parco, ore 18:00

Daniele Catalli

Saluti e baci (prima)

Cortile di Villa Nappi, ore 19:00

Societat Doctor Alonso

Hammamturgia (50’) (prima italiana)

Teatro del Parco, ore 20:00

Annalì Rainoldi

Atoms for Peace (30’) (anteprima)

Teatro della Luna ore 21:00

Forced Entertainment

Signal to Noise (75’) (prima ed esclusiva italiana)

Teatro del Parco, ore 22:30

Nyamnyam

Lugar (60’) (prima italiana)

DOMENICA 23 GIUGNO

Teatro del Parco, ore 18:00

Daniele Catalli

Saluti e baci (prima)

Cortile di Villa Nappi, ore 19:00

Alessandra e Roberta Indolfi

Non ho chiesto (io) di venire al mondo (30’) (studio)

Teatro del Parco, ore 20:00

Iole La Sala

From Off to On (30’) (prima italiana)

Teatro della Luna, ore 21:00

Massimo Monticelli

Antologia notturna (40’) (anteprima)

Teatro del Parco, ore 22:30

Nyamnyam

Lugar (60’) (prima italiana)