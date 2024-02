La Guglia d'Oro al Cinema Ariston con "Per Amore. L'ultima notte di Anna Magnani"

AGUGLIANO - La Guglia d'Oro al Cinema Ariston: Un'esperienza Teatrale Indimenticabile. La terza serata della prestigiosa "Guglia d'Oro" al Cinema Ariston di Agugliano è pronta a stupire gli spettatori con un'emozionante produzione teatrale. La Compagnia Teatrale "CARPE DIEM TEATRO di Ciampino RM" presenta "PER AMORE. L'ULTIMA NOTTE DI ANNA MAGNANI" di Luana M. Petrucci.

La trama promette un'esperienza avvincente: nella sua ultima notte, la grande Anna Magnani vive un sogno in cui si mescolano passato e presente. In un caleidoscopio di personaggi appartenenti alla sua lunga esperienza di attrice di teatro e cinema, Anna ripercorre i teneri ricordi d'infanzia, gli esordi di una brillante carriera, i tragici momenti dell'abbandono, le luci e le ombre di un mestiere d'arte, l'amore tradito e i fragori di una vita straordinaria. Un sogno che è anche un viaggio nella memoria e nei princìpi della più nobile delle arti. Il cast, composto da talentuosi attori come Daniela Rosci, Salvatore Tosto, Luana M. Petrucci e Lisa Bertinaria, promette di portare in scena un'interpretazione coinvolgente e autentica. La regia di Luana M. Petrucci è intenta ad accompagnare gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso la vita e l'arte di Anna Magnani.

Le collaborazioni tecniche di Frattini contribuiranno a creare un'ambientazione coinvolgente e suggestiva, rendendo l'esperienza teatrale ancora più memorabile. Per prenotazioni, è possibile contattare i numeri 345.3339514. Non perdete l'opportunità di vivere un'indimenticabile serata teatrale al Cinema Ariston di Agugliano. Un'emozione unica vi aspetta alla terza serata della "Guglia d'Oro".