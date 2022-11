Fanciulle, eroi e città magiche. Il Lab San Paolo torna in scena con il musical “Stardust”

ANCONA - Una storia di città fantastiche, re malvagi, streghe, fanciulle luminose e garzoni, mura magiche, amori in una trasognata Inghilterra vittoriana. Di questo e di altro si racconta in Stardust, spettacolo fantasy e musical che va in scena sabato 12 novembre al Teatro Sperimentale “Lirio Arena”, ore 20.45, a cura del Laboratorio teatrale San Paolo Odv.

Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani, lo spettacolo ironico e mai cruento è per la regia e testo di Alessandro De Rosa, l’aiuto regia di Tommaso Alessandroni e Nico Tamburo, le coreografie di Diletta D'Acchille. La prevendita già iniziata è alla biglietteria del teatro delle Muse. Intero 15,00 €, ridotto fino a 10 anni e soggetti con disabilità 12,00 €. Il Laboratorio teatrale San Paolo è attivo ad Ancona dal 1999 con allestimenti di opere di genere musicale conosciute e inedite e che si adopera per la diffusione del teatro e della musica come metodi educativi per ragazzi e adolescenti. Con Stardust il gruppo torna in scena dopo il lungo periodo pandemico. Nel nuovo fantasy musicale siamo da qualche parte nell'Inghilterra vittoriana, c'è un muro di mattoni che separa il villaggio reale di Wall da Stormhold, una città fantastica governata da un re malvagio e abitata da streghe e creature magiche. Al di qua del muro vive Tristan, un giovane garzone che sogna l'avventura e il grande amore e che decide di attraversare il muro per donare una stella alla ritrosa Victoria. Ma la stella, si scoprirà, è Yvaine, una fanciulla luminosa precipitata dal cielo alla morte del sovrano e insidiata da una crudele strega e circondata da principi.