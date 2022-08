La storia di don Tonino Bello nel radioteatro di Luca Violini

Domenica 11 settembre alle 21.30 a Fabriano presso il Teatro San Giovanni Bosco ( Via Don G. Riganelli n. 1)

Luca Violini in scena con lo spettacolo di RadioTeatro ”Chiamatemi Don Tonino”. Una storia d'amore e di concrete utopie…

il racconto moderno e appassionante, di una scoperta: Don Tonino Bello



Ingresso gratuito.

Per prenotare: https://www.teatrosangiovannibosco.it/chiamatemi-don-tonino-2022/

Don Tonino Bello (1935-1993) fu un uomo, un prete, un vescovo semplicemente straordinario. Campione del dialogo, infaticabile costruttore di pace e di speranza, dedicò la sua vita agli ultimi. Scrittore ispirato, diffuse il suo messaggio di fede attraverso testi memorabili, per intensità e bellezza.Questo Spettacolo di RadioTeatro narra la storia di un laico che, conquistato dalla poeticità delle parole di Don Tonino, scoperte casualmente, decide di intraprendere un percorso, reale e intellettuale, alla scoperta di questo uomo.

"Chiamatemi Don Tonino" è un diario, è la cronaca, moderna e appassionante, di un viaggio iniziato per curiosità... e che finirà per arricchire e segnare in modo indelebile il protagonista.



Testo: Francesco Cardinali

Voce: Luca Violini

Musiche originali e post-produzione audio: Paolo Principi

Suono e luci: Riccardo Vitali

Regia: Luca Violini