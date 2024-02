La quarta serata della Guglia d'Oro. Al Cinema Ariston di Agugliano in scena "La Locandiera" di Carlo Goldoni

Prezzo non disponibile

La Quarta Serata della Guglia d'Oro: "La Locandiera" di Carlo Goldoni al Cinema Ariston di Agugliano. Il prossimo evento da non perdere al Cinema Ariston di Agugliano è la quarta serata della Guglia d'Oro, presentata dalla compagnia teatrale "METROPOLIS TEATRO" di Sesto Fiorentino, FI. Metropolis Teatro si propone di portare in scena una versione moderna e vivace de "LA LOCANDIERA" di Carlo Goldoni, con l'obiettivo di rendere l'esperienza teatrale coinvolgente per ogni spettatore.

La Locandiera è un'opera che simboleggia malizia e frivolezza, offrendo un'eccezionale rappresentazione dei desideri inappagati. La protagonista, Mirandolina, incarna il contrasto tra promesse di felicità impossibili e pericolose, attirando con il suo fascino una serie di nobili corteggiatori, ma riuscendo a mantenere le distanze con astuzia. Il cast, composto da talentuosi attori e attrici, tra cui Ilaria Gori, Lorenzo Bittini, Tommaso Parenti, Carlo De Dominicis, Eleonora Bassanti, Paola Cecchini, Alessandro Vanni, Ilaria Ulivieri, Patrizia Belli e Giuditta Tomarchio, promette di offrire una performance straordinaria. Non solo un'esperienza di attori e pubblico, ma anche un'opera che coinvolge una serie di collaboratori tecnici, tra cui Giuditta Tomarchio, Ilaria Ulivieri, Sabrina Vanni, Silvia Saccenti e Chiara Francesca Palmisano, che lavorano duramente dietro le quinte per assicurare uno spettacolo indimenticabile.