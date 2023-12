"Christmas Carol" il Musical al Teatro delle Muse: il 21 dicembre il racconto di Charles Dickens

Indirizzo non disponibile

Arriva ad Ancona al Teatro delle Muse giovedì 21 dicembre A Christmas Carol Il Musical della Compagnia dell’Alba con Roberto Ciufoli nel ruolo di Scrooge.

Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, e molti altri successi), con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo, che si avvale della collaborazione di Monja Marrone.

È la vigilia di Natale nella Londra del 1843, e tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Ebenezer Scrooge mal sopporta questa festività, e chiusa la sua bottega si reca solitario verso la propria dimora. Durante la notte riceve la visita di tre spiriti: quello del Natale Passato, quello del Natale Presente e quello del Natale Futuro, i quali, tra flashback e premonizioni, riusciranno a mutare la sua indole meschina ed egoista. Scrooge si risveglierà la mattina di Natale con la consapevolezza che l’avidità del denaro e l’attaccamento alle sole cose materiali sono sbagliati: finalmente la carità e la fratellanza si faranno largo nel cuore del vecchio usuraio, che per la prima volta trascorrerà il Natale con il nipote Natale con il nipote Fred e la sua famiglia. In scena vedremo Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge, musiche di Alan Menken, liriche di Lynn Ahrens, libretto di Mike Okrent e Lymm Ahrens, ispirato al racconto di Charles Dickens, coreografie originali di Susan Stroman, regia originale di Mike Okrent, presentato in prima assoluta da Radio City Entertainment, presso il Teatro del Madison Square Garden, versione italiana Gianfranco Vergoni, direzione musicale Gabriele de Guglielmo, regia e coreografie Fabrizio Angelini, aiuto regia Alessia de Guglielmo, scene Gabriele Moreschi, costumi Marcella Zappatore, disegno luci Valerio Tiberi, disegno fonico Alberto Soraci, direzione musicale associata Monja Marrone, una coproduzione Teatro Stabile d’Abruzzo e Compagnia dell’Alba.

Biglietteria 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse. org e su www.vivaticket.com. L’attività di MARCHE TEATRO_Teatro di Rilevante Interesse Culturale è sostenuta da Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero della Cultura, Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con gli sponsor: Frittelli Maritime Group e Banco Marchigiano.