Cantiere aperto per "LABIRINTO": appuntamento il 20 dicembre al teatro Annibal Caro

Il Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche rinnova la sua vocazione di luogo dedicato alla creazione artistica ospitando in questi giorni la residenza di creazione di Labirinto, coreografia e interpretazione di Agnese Gabrielli ed Elisabetta Da Rold, dramaturg Cecilia Ventriglia, che termina con una fase di condivisione con il pubblico nel formato di "Cantiere aperto" martedì 20 dicembre.

"L’ idea – si legge nelle note delle creatrici del lavoro – è quella di creare uno spettacolo sotto forma di gioco partecipato: un ring, un luogo circoscritto e due interpreti guidate dalla possibilità di scelta offerta al pubblico. Quest’ultimo, posto attorno al lo spazio scenico, verrà condotto di fronte ad una serie di scelte (annunci sonori, oggetti, foto) che possono delineare l’andamento coreografico e le azioni del le interpreti. Come all’ interno di un labirinto l’uscire equivale a trovare una soluzione di fronte al la complessità di strade che ci si pongono di fronte.

Sceglierne una può equivalere a perseguire un desiderio, un progetto per il nostro futuro. Un labirinto quindi inteso sia come gioco, sia come labirinto del la mente atto ad indagare gli aspetti più intrinseci di sé."



Biglietto cortesia 3 euro.

Info e biglietteria 0733 812936 – 892101

AMAT 0712072439