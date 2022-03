Brevi interviste con uomini schifosi: l'humor graffiante di Wallace allo Sperimentale

Il 4 e il 5 marzo alle ore 20.45 al Teatro Sperimentale di Ancona, in esclusiva regionale, vanno in scena Lino Musella e Paolo Mazzarelli diretti dal regista e drammaturgo argentino Daniel Veronese che presentano il testo di David Foster Wallace Brevi interviste con uomini schifosi con la traduzione di Aldo Miguel Grompone e Gaia Silvestrini.

Lo spettacolo è co-prodotto da Marche Teatro assieme a Carnezzeria srls, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Tpe Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts in collaborazione con Timbre 4, Buenos Aires, e Teatro di Roma – Teatro Nazionale. Lino Musella e Paolo Mazzarelli tornano ad essere prodotti da Marche Teatro dopo una lunga serie di spettacoli realizzati insieme: La società, Strategie fatali, Orphans, Who is the King? e il monologo The night writer_Giornale Notturno di Jan Fabre con Lino Musella protagonista.

Il drammaturgo e regista Daniel Veronese, maestro indiscusso del teatro argentino e nel continente latino-americano, porta in scena le “Brevi interviste con uomini schifosi” di David Foster Wallace, dando vita, con sguardo feroce e molto humor, a uno zibaldone di perversioni e meschinità, che ritraggono il maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo se non alla violenza come principale modalità relazionale con l’altro sesso. L’ironia irresistibile di Wallace tratta la natura umana con una suprema abilità nel descrivere il quotidiano; il suo è uno humor talmente intriso di drammaticità da rasentare il sadismo. Attraverso una rosa di racconti tratti dalle “Brevi interviste con uomini schifosi” Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne, e ci invita a osservarli da vicino. Daniel Veronese traspone queste voci, scritte da Wallace in forma di monologo al maschile, in dialoghi tra un uomo e una donna.

I BIGLIETTI SI POSSONO ACQUISTARE:

contattando la biglietteria allo 071.52525;

recandosi presso la biglietteria del Teatro delle Muse;

on-line sul sito Viva Ticket;

da un’ora prima presso la biglietteria del Teatro Sperimentale.

Tutte le info sono disponibili su www.marcheteatro.it/biglietteria. Per prenotazione gruppi o scuole 071 20784222 info@marcheteatro.it.