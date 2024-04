The Blues Brothers Approved, dopo Londra e Chicago lo spettacolo arriva alle Muse di Ancona

ANCONA - THE BLUES BROTHERS Approved andrà in scena venerdì 26 aprile, alle 21, sul palco del Teatro delle Muse di Ancona. Organizzazione Best Eventi. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita) e biglietteria del Teatro delle Muse (tel. 071 52525). Gli ultimi saranno in vendita prima dello spettacolo, dalle 20, alla biglietteria del teatro.

Durante gli anni ’70, da una commedia di John Belushi e Dan Aykroyd, nascono i The Blues Brothers (il nome fu un’idea di Howard Shore), che diventano da subito un fenomeno negli USA con il successo del primo album “Briefcase Full of Blues” e poco dopo si confermano in tutto il mondo, grazie all’iconico film diretto da John Landis. Ha acquisito lo status di Cult Movie, è annoverato nelle classifiche dei film più amati dal grande pubblico, la sua colonna sonora è stata dichiarata da un sondaggio della BBC (nel 2004) come la più bella della storia del cinema e alcuni brani (da Everybody Needs Somebody To Love a Think, passando per Soul Man) non sono mai usciti dalle playlist contemporanee.

Approvata e concessa in licenza da Dan Aykroyd e Judith Belushi (la moglie di John), nel 1991 nasce THE BLUES BROTHERS Approved, la più grande e migliore produzione teatrale itinerante dei Blues Brothers al mondo che dopo l’anteprima al “West End” di Londra e una residenza di sette settimane a Chicago, ha riempito per 20 anni i teatri di tutto il mondo, portando lo spettacolo in Europa, Brasile, Australia, Africa, Medio Oriente e Asia. Con Brad Henshaw nel ruolo di Jake, i fratelli anarchici, Jake ed Elwood, sono tornati per rimettere sottosopra i teatri di tutto il mondo. Con un soul tonante, rhythm & blues, intrattenimento brillante e una eccezionale band del vivo, questo show torna per ribadire che il vero spirito del blues è senza tempo! Con nuove scenografie, nuove mosse e tante sorprese, la produzione originale è pronta per scuotere il pubblico e regalare emozioni indimenticabili con una scaletta che sarà un’ode ai grandi classici: Everybody, Shake Ya Tail Feather, Sweet Home Chicago, Think, Respect, Gimme Some Loving, etc…