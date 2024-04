Bentornata Cenerentola! La compagnia teatrale Fuoricopione riporta in scena la famosa fiaba

Indirizzo non disponibile

ANCONA - Sono aperte le prevendite per “Cenerentola”, lo spettacolo teatrale che la compagnia amatoriale Fuoricopione riporta ad Ancona venerdì 12 aprile, al Teatro Panettone, dopo circa 10 anni dalla prima storica rappresentazione. Uno spettacolo, adatto a grandi e piccoli, che riprende tutti gli ingredienti della fiaba: la matrigna, le sorellastre, il principe, la scarpetta e la splendida carrozza. Ma non tutto sarà come sembra, ironia e colpi di scena renderanno questo grande classico tanto divertente quanto irriverente.

“Siamo felici di riportare sul palco la nostra Cenerentola – spiega la regista Gabriella Bottini. Lo spettacolo serale di venerdì 12 aprile chiuderà la nostra prima settimana di scena; in questi giorni siamo a teatro con le anteprime mattutine: recitare per una platea di alunni e alunne delle scuole primarie è sempre un privilegio. La meraviglia nei lori occhi e l’entusiasmo con cui ci accolgono è sempre motivo di grande orgoglio. La nostra compagnia è formata per la maggior parte da insegnanti e il rapporto con i più piccoli è sempre al centro delle nostre attività”.