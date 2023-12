Babbo Natale acrobatico arriva dall'alto, lo spettacolo al Teatro delle Muse

ANCONA - Babbo Natale in persona ed i suoi amici Elfi e Gnomi arriveranno dall'alto. Non perderti questa esperienza entusiasmante ed unica. L'evento è in programma mercoledì 20 dicembre dalle ore 16 presso il Teatro delle Muse, in piazza della Repubblica. Al termine della calata, Babbo Natale ed i suoi aiutanti distribuiranno dolcetti e caramelle a tutti i bambini presenti.