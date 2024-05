“Aspettando la cena-spettacolo Il Teatro di Achille Campanile": il 9 maggio lo

Ultimi due appuntamenti per la rassegna “Essere Spettatore” 2024, incontri per imparare a leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo, a cura di Pierfrancesco Giannangeli docente, giornalista e consulente per la formazione del pubblico della Fondazione Pergolesi Spontini. Il 9 e 18 maggio, si terranno due eventi per approfondire la figura di Achille Campanile (1899-1977), scrittore, giornalista, umorista tra i maggiori della nostra letteratura. Precursore del teatro dell’assurdo, ha scritto romanzi e commedie in cui l’umorismo paradossale e corrosivo spinge fino al ridicolo luoghi comuni e banalità delle situazioni quotidiane. Giovedì 9 maggio ore 18 alle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi si tiene l’incontro di un’ora “Aspettando la cena-spettacolo Il Teatro di Achille Campanile”.

La rassegna

La rassegna si chiude sabato 18 maggio ore 20,30 alla Sala del Lampadario del Circolo Cittadino con la cena spettacolo “A cena con Achille Campanile”, in scena gli attori del Laboratorio Teatrale Re Nudo, fisarmonicista Sergio Capoferri, regia Piergiorgio Cinì, con le note a margine di Pierfrancesco Giannangeli. La performance + cena al tavolo € 25 a persona. “Essere Spettatore” 2024 ha proposto nove incontri da gennaio a maggio, con percorsi di approfondimento sul teatro, spettacoli e autori della stagione di prosa e non solo, ad ingresso gratuito tranne che per l’evento finale, la cena con spettacolo.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati). Info e biglietti: Biglietteria del Teatro Pergolesi – 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com.