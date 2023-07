Prima nazionale per l'Antigone di Pertosa: doppio appuntamento con il teatro antico

FALERONE - Doppio appuntamento con "Antigone", la mise en espace in programma stasera (28 luglio) all'Abbazia di San Claudio al Chienti (Corridonia, ore 21,30) e al Teatro Romano di Falerono domenica 30 luglio (ore 21,30). L'opera, con la regia di Andrea Anconetani, fa parte del cartellone del TAU Teatri Antichi Uniti.

L'opera

Antigone, tratto dalla celebre tragedia di Sofocle, è proposta in una versione rivisitata scritta da Alessandro Pertosa, con la regia di Andrea Anconetani e l’interpretazione di Melania Fiore, Giorgio Sebastianelli, nella versione italiana che debutterà il 30 luglio e di Susana Galiano Perez e Luis Rodriguez Luna nella versione spagnola che debutterà in autunno a Siviglia.

«Questa rivisitazione di Antigone, si svolge nei meandri della mente di Creonte. Ciò che accade è una proiezione degli incubi che perseguitano il Re di Tebe, dopo aver mandato a morte sua nipote, rea di non aver rispettato la legge della città. Creonte sa di avere ragione, sa che il diritto è dalla sua parte, ma nel fondo della coscienza qualcosa lo turba. E così Antigone torna, in varie forme, a tormentargli il sonno. Torna a dirgli che la legge del potere e quella del cuore non possono coesistere, che per dettare le regole bisogna fare i conti con la contraddittorietà del reale, che produce dolore e strazio perché il cerchio non si chiude, i conti non tornano mai. Legge e cuore, potere e amore confliggono da sempre. Queste due condizioni opposte si equivalgono, l’una non è maggiore dell’altra. Entrambe hanno pari dignità, entrambe hanno ragione di esistere. E anche se si elidono a vicenda, anche se non c’è alcuna possibilità di farle coesistere, stanno lì, con la loro forza contrapposta a dilaniare chiunque ne subisca il feroce dominio», commenta Alessandro Pertosa. Completano il cast dello spettacolo – prodotto da Andrea Anconetani Produzioni teatrali – Alessandra Cavallari (assistente regia), la musica è di Frida Neri e la maschera a cura di Rocío Hendrikje e Murillo Osinga.

TAU E AperiTAU

Il TAU non è solo un’ampia rassegna di spettacoli ma ad arricchire la proposta per il pubblico ci sono gli AperiTAU. Passeggiate di storia. A Corridonia, dalle ore 19.30, visita al complesso di San Claudio al Chienti, a cura di Comune di Corridonia e Centro studi Giovanni Carnevale, prenotazione necessaria AMAT 071 2075880 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. A Falerone, dalle ore 19.30, visita guidata al Teatro Romano, a cura di Comune di Falerone; informazioni e prenotazioni 0734 710111 – 320 2693190.

Informazioni e prevendite AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket; a Corridonia biglietteria presso Abbazia 376 1636640 la sera di spettacolo dalle ore 19; a Falerone informazioni presso Pro Loco 0734 710111, biglietteria Teatro Romano 0734 710111, la sera di spettacolo dalle ore 20.