Anteprima ULISSeFEST, al Teatro delle Muse ecco Alessandro D'Avenia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

ANCONA - Anteprima, domani, al Teatro delle Muse di Lonely Planet UlisseFest 2024, il festival dedicato al viaggio e alla scoperta, alla sua settima edizione e in programma nel mese di luglio in città.

Sul palco del Teatro alle ore 21:00 salirà Alessandro D'Avenia che presenterà un lavoro emblematico in piena rispondenza con la filosofia dell'iniziativa dal titolo “Ulisse, il viaggio e la nostra odissea quotidiana”. Il popolare scrittore, sceneggiatore e docente palermitano fa tappa per la prima volta nel capoluogo marchigiano e si propone di offrire al pubblico una riflessione sulla figura dell’eroe omerico e sulla capacità del mito di influire positivamente sulle nostre vite. Un’anteprima che introduce al tema del festival di quest’anno, “Esplorando l’ignoto”. Il motivo ispiratore della settima edizione di UlisseFest - che animerà le piazze e i teatri di Ancona dal 4 al 7 luglio difatti, mette difatti volutamente in risalto il compiersi continuo e incessante di questa azione, il fascino della scoperta e la sua iterazione nel quotidiano perché, provare a guardare un po’ più lontano è ciò che tentiamo di fare ogni giorno, più o meno consapevolmente, quando viaggiamo, sperimentiamo nuovi itinerari e ci confrontiamo con nuovi scenari.

La passione per il VIAGGIO, il grande tema del Festival, mette d'accordo tutti: nelle passate edizioni il festival ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori e ha consentito a un vasto pubblico di incontrare ospiti italiani e internazionali, accomunati da questo slancio.