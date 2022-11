Angelo Pintus alle Muse con "Bau"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

ANCONA - Angelo Pintus sarà di scena domani, domenica 13 novembre alle 16, sul palco del Teatro delle Muse di Ancona con “Bau”. Spettacolo organizzato da Best Eventi e già sold out. Restano validi i biglietti acquistati per i precedenti spettacoli annullati a causa delle restrizioni anti Covid. Info: 085.9047726, www.besteventi.it