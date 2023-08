Al Ridotto del Teatro delle Muse in anteprima 'Le mani toccano il mondo'

Dopo il Giappone arriva anche in Italia il film documentario 'Le mani toccano il mondo' di Koko Okano, che vede il Museo Tattile Statale Omero come protagonista. Il film sarà proiettato, in anteprima nazionale, giovedì 31 agosto alle ore 21 al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. Presenta la serata Carmen Lasorella, giornalista e conduttrice televisiva. Sabato 9 settembre alle ore 18 il film sarà replicato al Museo virtuale della Scultura e dell'Architettura di Pietrasanta (LU).

"Toccare con le mani una scultura, per percepire un pezzetto di questo mondo. Mi sono imbattuta in una fotografia che ritrae un uomo che abbraccia una scultura. E mi è venuta voglia di sapere perché lui la tocca così amorevolmente, scrive la regista giapponese Koko Okano, che a più riprese negli ultimi anni è venuta in Italia e al Museo Omero per raccontare l'idea che ha portato alla creazione di un museo tattile dove sperimentare la percezione dell'arte oltre la supremazia della visione. Koko, che per molti anni si è occupata di gestione museale in Giappone, è rimasta colpita dalla nostra realtà e ha costruito il film passando diverso tempo con i fondatori del museo, Aldo Grassini e Daniela Bottegoni, ascoltando l'esperienza dello staff, riprendendo le nostre attività. Ha inoltre ricercato esperienze simili in Italia. Il film documentario 'Le mani toccano il mondo', della durata di 60 minuti, è stato già proiettato con enorme successo lo scorso anno in Giappone, al Museo Vangi di Shizuoka, al Kyoto National Museum of Modern Art, al National Art Center Tokyo.

Al fine di favorire una serena fruizione del film a tutti, comprese persone con disabilità visiva e persone con disabilità uditiva, grazie alla collaborazione con ALI - Accessibilità Lingue e Inclusione, la proiezione verrà offerta con una spiegazione vocale delle immagini (audiodescrizione) e con sottotitoli in italiano. L'ingresso alla proiezione sarà libero.