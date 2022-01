Teatro Panettone torna dopo il break: ecco tutti gli spettacoli

Prezzo non disponibile

Dal 09/01/2022 al 22/01/2022

Il Teatro Panettone, tornato a nuova vita dopo i lavori che l'hanno interessato nei mesi scorsi e che brillantemente aveva riavviato la propria attività nell'ottobre scorso, riparte dopo la pausa natalizia con una serie di spettacoli capaci di attirare il pubblico di grandi e e piccoli.

La stagione riprende dopo la pausa natalizia domenica 9 gennaio alle ore 18 con lo spettacolo per famiglie, “Il Sogno” del Teatro Gambeinspalla, uno spettacolo magico, luminoso, e poetico. A seguire, sabato 15 gennaio Paola Giorgi “Nell’abbraccio di Penelope” e sabato 22 gennaio Barbara Moselli in “Le donne baciano meglio”, due donne meravigliose per due personaggi caratterizzati da una grinta unica.

BIGLIETTI (Green Pass necessario per l’accesso al Teatro):