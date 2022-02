Teatro Panettone, Rovine Circolari presenta lo spettacolo “45 giri"

Per la prima volta ad Ancona viene presentato sabato prossimo 5 febbraio alle ore 21:00 da Rovine Circolari lo spassoso cabaret concerto “45 giri”, nell’ambito della rassegna Made in Marche organizzata dal Teatro Recremisi e sostenuta da Amat, il circuito regionale dello spettacolo nelle Marche. Una forte volontà da parte di organizzatori e artisti di rispondere con il teatro e con un piacevole momento di leggerezza e di ironia al periodo di incertezza che stiamo vivendo. Lo spettacolo vede in scena professionisti di fama nazionale - Isabella Carloni, qui anche autrice, oltre che attrice e cantante - il percussionista Francesco Savoretti e il chitarrista Lorenzo Carancini - in un cabaret-concerto che getta uno sguardo ironico e scanzonato sugli anni del boom economico, un passaggio cruciale della nostra storia, il secondo dopoguerra, quando si credeva ai miracoli della rinascita, dello sviluppo tecnologico, in un’Italia talmente ottimista da apparire oggi surreale. Le imprese sulla luna, la diffusione della televisione, i primi supermercati, l’autostrada del sole, visti dagli occhi di Lina, una casalinga dei primi anni ’60, quando la vita prometteva all’Italia un grande avvenire, sogni e speranze che il Paese cullava accompagnato da una nuova colonna sonora. Alcuni successi di quegli anni, rivisitati da una sensibilità contemporanea, e l’ironia del teatro per raccontare, attraverso piccoli affreschi intrecciati a canzoni, un’Italia spavalda e avida di futuro, che in quegli anni si affaccia a profondi cambiamenti e a scelte decisive. Qualcosa sullo sfondo lascia appena intuire, dietro i sorrisi, un retrogusto, inquieto, evocato dalle parole di Pasolini e dal suo sguardo lungimirante.

A ospitare lo spettacolo è il Teatro Panettone di Ancona, l’Auditorium recentemente restituito alla città grazie ad una serie di lavori che hanno consentito di rinnovare il palco rivestito in legno. I biglietti possono essere acquistati sul sito dell’Amat, su Viva Ticket oppure presso la Casa della Musica ad Ancona.